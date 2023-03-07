Шувалов Наум Федотович
Место рождения
Дата рождения25.11.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1882
Отец: Шувалов Федот Петрович
Мать: Шувалова Ксения Данилина
Бракосочетание
15.?.1910
Рождение ребёнка
07.10.1911
Сын: Шувалов Вов Яков Наумович
Мать ребёнка: Шувалова Наталья Севастьянова
Рождение ребёнка
28.06.1913
Мать ребёнка: Шувалова Наталья Севастьянова
Смерть
Неизвестно