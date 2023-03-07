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Шувалов Наум Федотович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.11.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1882

Отец: Шувалов Федот Петрович

Мать: Шувалова Ксения Данилина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.?.1910

Жена: Шувалова Наталья Севастьянова

Рождение ребёнка
07.10.1911

Сын: Шувалов Вов Яков Наумович

Мать ребёнка: Шувалова Наталья Севастьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1913

Сын: Шувалов Петр Наумович

Мать ребёнка: Шувалова Наталья Севастьянова

Смерть
Неизвестно
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