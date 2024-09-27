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Ксения Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратий Макарович

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Лукерья Кондратовна

Отец ребёнка: Кондратий Макарович

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Соломония Кондратовна

Отец ребёнка: Кондратий Макарович

Рождение ребёнка
1714

Сын: Яков Кондратович

Отец ребёнка: Кондратий Макарович

Рождение ребёнка
1726

Сын: Тимофей Кондратович

Отец ребёнка: Кондратий Макарович

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Ефимия Кондратовна

Отец ребёнка: Кондратий Макарович

Рождение ребёнка
1736

Сын: Павел Кондратович

Отец ребёнка: Кондратий Макарович

Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Смерть
Неизвестно

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