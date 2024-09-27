Ксения Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратий Макарович
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Лукерья Кондратовна
Отец ребёнка: Кондратий Макарович
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Соломония Кондратовна
Отец ребёнка: Кондратий Макарович
Рождение ребёнка
1714
Сын: Яков Кондратович
Отец ребёнка: Кондратий Макарович
Рождение ребёнка
1726
Сын: Тимофей Кондратович
Отец ребёнка: Кондратий Макарович
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Ефимия Кондратовна
Отец ребёнка: Кондратий Макарович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Павел Кондратович
Отец ребёнка: Кондратий Макарович
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Смерть
Неизвестно