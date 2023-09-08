Старостина (Книпер) Валентина Олеговна
Место рожденияTula, Tul\'skaya oblast Russia
Дата рождения21.03.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1926
Отец: Книпер Олег Владимирович
Мать: Книпер Ольга Никитична
Tula, Tul\'skaya oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостин Олег Николаевич
Отец ребёнка: Starostin Nikolai Matveevich
Работа или профессия
Неизвестно
Музейный работник, историк
Смерть
Неизвестно
Tula, Tul\'skaya oblast Russia
Похороны
Неизвестно
Tula, Tul\'skaya oblast Russia