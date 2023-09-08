Старостина (Книпер) Валентина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостина (Книпер) Валентина Олеговна

Место рождения

Tula, Tul\'skaya oblast Russia

Дата рождения

21.03.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1926

Отец: Книпер Олег Владимирович

Мать: Книпер Ольга Никитична

Tula, Tul\'skaya oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Олег Николаевич

Отец ребёнка: Starostin Nikolai Matveevich

Работа или профессия
Неизвестно
Музейный работник, историк
Смерть
Неизвестно
Tula, Tul\'skaya oblast Russia
Похороны
Неизвестно
Tula, Tul\'skaya oblast Russia
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