(Щербак) Анна Яковлевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения25.01.1880
Дата смерти24.03.1881
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1880
Отец: Щербак Яков Антипович
Мать: Щербак Пелагея Макаровна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
24.03.1881
Харьковская губерния, Российская империя