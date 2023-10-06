(Щербак) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербак) Анна Яковлевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.01.1880

Дата смерти

24.03.1881

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1880

Отец: Щербак Яков Антипович

Мать: Щербак Пелагея Макаровна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
24.03.1881
Харьковская губерния, Российская империя
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