Карпушина (Точилина) Евдокия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпушина (Точилина) Евдокия Павлова

Место рождения

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: Точилин Павел Стефанов

Мать: не указана

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.11.1888

Сын: Карпушин Павел Яковлев

Отец ребёнка: Карпушин Яков Никодимов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.04.1891

Сын: Карпушин Федор Яковлев

Отец ребёнка: Карпушин Яков Никодимов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.06.1893

Сын: Карпушин Иларион Яковлев

Отец ребёнка: Карпушин Яков Никодимов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.07.1894

Сын: Карпушин Евдоким Яковлев

Отец ребёнка: Карпушин Яков Никодимов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.02.1897

Сын: Карпушин Тимофей Яковлев

Отец ребёнка: Карпушин Яков Никодимов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.07.1899

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Карпушин Яков Никодимов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.05.1902

Сын: Карпушин Николай Яковлев

Отец ребёнка: Карпушин Яков Никодимов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Карпушин Семен Яковлев

Отец ребёнка: Карпушин Яков Никодимов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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