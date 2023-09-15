Карпушина (Точилина) Евдокия Павлова
Место рождения
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: Точилин Павел Стефанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1888
Отец ребёнка: Карпушин Яков Никодимов
Рождение ребёнка
19.04.1891
Отец ребёнка: Карпушин Яков Никодимов
Рождение ребёнка
05.06.1893
Отец ребёнка: Карпушин Яков Никодимов
Рождение ребёнка
30.07.1894
Отец ребёнка: Карпушин Яков Никодимов
Рождение ребёнка
20.02.1897
Отец ребёнка: Карпушин Яков Никодимов
Рождение ребёнка
18.07.1899
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Карпушин Яков Никодимов
Рождение ребёнка
08.05.1902
Отец ребёнка: Карпушин Яков Никодимов
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Карпушин Яков Никодимов
Смерть
Неизвестно