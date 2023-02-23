Ponikelský Jaroslav — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPonikelský Jaroslav

Ponikelský Jaroslav

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1906

Дата смерти

24.07.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.11.1930

Жена: Ponikelská Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Ponikelský Karel

Мать ребёнка: Ponikelská Анна Егоровна

Смерть
24.07.1982
nemocnice v Broumově
Похороны
Неизвестно
Broumov
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close