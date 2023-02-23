Ponikelský Jaroslav
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1906
Дата смерти24.07.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.11.1930
Жена: Ponikelská Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Ponikelský Karel
Мать ребёнка: Ponikelská Анна Егоровна
Смерть
24.07.1982
nemocnice v Broumově
Похороны
Неизвестно
Broumov