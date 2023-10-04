(Эбель) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Эбель) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1961

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1961

Отец: Эбель Василий Пантелеевич

Мать: не указана

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