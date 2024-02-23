Бобринских Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти01.09.1944
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: скрыто настройками приватности
Смерть
01.09.1944
Чарышский рйон, с-з им. Ворошилова, Призван Чарышским РВК 24.10.1942г., член ВЛКСМ. Войсковая часть: 246 сд (стрелковая девизия); 106 стрелковый корпус, служил станковым пулеметчиком: О смерти сообщи... Показать все