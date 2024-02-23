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Бобринских Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

01.09.1944

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бобринских Аграфена Акимовна

Смерть
01.09.1944
Чарышский рйон, с-з им. Ворошилова, Призван Чарышским РВК 24.10.1942г., член ВЛКСМ. Войсковая часть: 246 сд (стрелковая девизия); 106 стрелковый корпус, служил станковым пулеметчиком: О смерти сообщи... Показать все
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