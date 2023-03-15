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Рубас Виктор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Рубас Григорий Гигорьевич

Мать: Рубас Вера Трофимовна

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