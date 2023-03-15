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Рубас Виктор Григорьевич
Рубас Виктор Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Пол
Мужской
Отец
Рубас Григорий Гигорьевич
1914 г.р.
Мать
Рубас (Фомич) Вера Трофимовна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Рубас Григорий Гигорьевич
Мать:
Рубас Вера Трофимовна
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