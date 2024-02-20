Кирицев Василий Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд г.Мариуполь
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд г.Мариуполь
Военная награда
29.02.1944
Приказ № 7/н издан ВС 9 шисбр РГК о награждении медалью «За боевые заслуги»
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-486
Военная награда
06.04.1985
УССР Донецкая обл.,г.Жданов ( Мариуполь )
Приказ МО СССР об юбилейном награждении орденом «Отечественной войны» 1 ст. зап.№ 79, ЦАМО РФ шк-25,ящ-8
Смерть
Неизвестно