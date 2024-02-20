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Кирицев Василий Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд г.Мариуполь

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Кирицев Дмитрий Васильевич

Мать: Кирицева Анна Харлампиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд г.Мариуполь
Военная награда
29.02.1944
Приказ № 7/н издан ВС 9 шисбр РГК о награждении медалью «За боевые заслуги»
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-486
Военная награда
06.04.1985
УССР Донецкая обл.,г.Жданов ( Мариуполь )
Приказ МО СССР об юбилейном награждении орденом «Отечественной войны» 1 ст. зап.№ 79, ЦАМО РФ шк-25,ящ-8
Смерть
Неизвестно
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