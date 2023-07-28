Криворучко Христина Павловна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиДо 1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Криворучко Никита Мефодиевич
Отец ребёнка: Криворучко Мефодий Павлович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Криворучко Федор Мефодиевич
Отец ребёнка: Криворучко Мефодий Павлович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Криворучко Петр Мефодиевич
Отец ребёнка: Криворучко Мефодий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1904