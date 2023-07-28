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Криворучко Христина Павловна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1872

Дата смерти

До 1904

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Криворучко Никита Мефодиевич

Отец ребёнка: Криворучко Мефодий Павлович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Криворучко Федор Мефодиевич

Отец ребёнка: Криворучко Мефодий Павлович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Криворучко Петр Мефодиевич

Отец ребёнка: Криворучко Мефодий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криворучко Мефодий Павлович

Смерть
До 1904