Панина (Дементьева) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Дементьева) Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Дементьев Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
01.06.1907 ст.

Муж: Панин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Панин Семён Александрович

Отец ребёнка: Панин Александр Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.

Дочь: Евфимия Александровна

Отец ребёнка: Панин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Панин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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