Панина (Дементьева) Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Дементьев Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1907 ст.
Рождение ребёнка
1909
Сын: Панин Семён Александрович
Отец ребёнка: Панин Александр Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.
Дочь: Евфимия Александровна
Отец ребёнка: Панин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Панин Александр Иванович
Смерть
Неизвестно