Трущилова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Трущилов Кирей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Трущилов Илья Киреев
Отец ребёнка: Трущилов Кирей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: (Трущилова) Дарья Киреева
Отец ребёнка: Трущилов Кирей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Трущилов Егор Киреев
Отец ребёнка: Трущилов Кирей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: (Трущилова) Екатерина Киреева
Отец ребёнка: Трущилов Кирей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Трущилов Артамон (Автоном) Киреев
Отец ребёнка: Трущилов Кирей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: (Трущилова) Анна Киреева
Отец ребёнка: Трущилов Кирей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Трущилов Кирей Андреев
Смерть
После 1816