Трущилова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трущилова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трущилов Кирей Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Трущилов Григорий Киреев

Отец ребёнка: Трущилов Кирей Андреев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Трущилов Илья Киреев

Отец ребёнка: Трущилов Кирей Андреев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: (Трущилова) Дарья Киреева

Отец ребёнка: Трущилов Кирей Андреев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Трущилов Егор Киреев

Отец ребёнка: Трущилов Кирей Андреев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: (Трущилова) Екатерина Киреева

Отец ребёнка: Трущилов Кирей Андреев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Трущилов Артамон (Автоном) Киреев

Отец ребёнка: Трущилов Кирей Андреев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: (Трущилова) Анна Киреева

Отец ребёнка: Трущилов Кирей Андреев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Трущилов Федор Киреев

Отец ребёнка: Трущилов Кирей Андреев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1816

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