Родюшина Агрипина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родюшина Агрипина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Родюшина Ксения Прокопьевна

Отец ребёнка: Родюшин Прокопий Михайлович

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родюшин Прокопий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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