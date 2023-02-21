Кузовкин Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Сын: Кузовкин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Кузовкина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Кузовкина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Кузовкина Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно