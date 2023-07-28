Новопашенная (Чащина) Варвара Владимирова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1775
Отец: Чащин Володимир
Мать: не указана
Бракосочетание
Около ?.09.1810
Рождение ребёнка
28.02.1812
Дочь: Сединкина Дарья Авксентьева
Отец ребёнка: Новопашенной Авксентий Стефанов
Рождение ребёнка
21.10.1814
Сын: Новопашенной Яков Авксентиев
Отец ребёнка: Новопашенной Авксентий Стефанов
Рождение ребёнка
19.02.1816
Сын: Новопашенной Лев Авксентиев
Отец ребёнка: Новопашенной Авксентий Стефанов
Рождение ребёнка
16.03.1817
Сын: Новопашенной Хрисанф Авксентиев
Отец ребёнка: Новопашенной Авксентий Стефанов
Рождение ребёнка
22.03.1818
Сын: Новопашенной Артемий Авксентиев
Отец ребёнка: Новопашенной Авксентий Стефанов
Рождение ребёнка
26.05.1819
Дочь: Аскитрея Авксентиева
Отец ребёнка: Новопашенной Авксентий Стефанов
Рождение ребёнка
11.09.1820
Дочь: Нимфодора Авксентиева
Отец ребёнка: Новопашенной Авксентий Стефанов
Рождение ребёнка
06.11.1823
Дочь: Вздорнова Матрона Авксентиева
Отец ребёнка: Новопашенной Авксентий Стефанов
Смерть
Неизвестно