Новопашенная (Чащина) Варвара Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовопашенная (Чащина) Варвара Владимирова

Новопашенная (Чащина) Варвара Владимирова

Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Чащин Володимир

Мать: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около ?.09.1810

Муж: Новопашенной Авксентий Стефанов

Рождение ребёнка
28.02.1812

Дочь: Сединкина Дарья Авксентьева

Отец ребёнка: Новопашенной Авксентий Стефанов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.1814

Сын: Новопашенной Яков Авксентиев

Отец ребёнка: Новопашенной Авксентий Стефанов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.02.1816

Сын: Новопашенной Лев Авксентиев

Отец ребёнка: Новопашенной Авксентий Стефанов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.03.1817

Сын: Новопашенной Хрисанф Авксентиев

Отец ребёнка: Новопашенной Авксентий Стефанов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1818

Сын: Новопашенной Артемий Авксентиев

Отец ребёнка: Новопашенной Авксентий Стефанов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.05.1819

Дочь: Аскитрея Авксентиева

Отец ребёнка: Новопашенной Авксентий Стефанов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.09.1820

Дочь: Нимфодора Авксентиева

Отец ребёнка: Новопашенной Авксентий Стефанов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.11.1823

Дочь: Вздорнова Матрона Авксентиева

Отец ребёнка: Новопашенной Авксентий Стефанов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно