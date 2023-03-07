Акифьева Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Акифьев Владимир Степанович
Отец ребёнка: Акифьев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Акифьев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Акифьев Василий Степанович
Отец ребёнка: Акифьев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Акифьев Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно