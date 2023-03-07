Акифьева Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акифьева Прасковья Васильевна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Акифьев Владимир Степанович

Отец ребёнка: Акифьев Степан Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Акифьев Степан Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Акифьев Василий Степанович

Отец ребёнка: Акифьев Степан Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Акифьев Степан Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акифьев Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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