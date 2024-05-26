Марина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

1888

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Степанида Павловна

Отец ребёнка: Ульянов Павел Филиппович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1833 О родившихся Гремячка 5 51 6 Стефанида Павел Филиппов нет Марина Никифорова
Бракосочетание
1833

Муж: Ульянов Павел Филиппович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1833 О бракосочетавшихся Гремячка 5 51 6 Сочетался законным браком того же села и гжи (Гремячки, гжи поручицы Натальи Гавриловны Аристовой) крестьянина Филипа Ульянова сын отрок Павел Филиппов 19 лет ... Показать все
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Савельева Елена Павловна

Отец ребёнка: Ульянов Павел Филиппович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1844 О родившихся Гремячка 5 62 19 Елена Павел Филиппов нет Марина Федорова
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ульянов Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Ульянов Павел Филиппович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1846 О родившихся Гремячка 5 64 22А Тимофей Павел Филиппов нет Марина Никифорова
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ульянов Федор Павлович

Отец ребёнка: Ульянов Павел Филиппович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1852 О родившихся Гремячка 5 70 33 Федор Павел Филиппов нет Марина Никифорова
Смерть
1888
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1888 О умерших Кульга+Гремячка 4 176 497 Марина Никифорова 80 Павел Филиппов 1808

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