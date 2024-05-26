Марина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Степанида Павловна
Отец ребёнка: Ульянов Павел Филиппович
1833 О родившихся Гремячка 5 51 6 Стефанида Павел Филиппов нет Марина Никифорова
Бракосочетание
1833
1833 О бракосочетавшихся Гремячка 5 51 6 Сочетался законным браком того же села и гжи (Гремячки, гжи поручицы Натальи Гавриловны Аристовой) крестьянина Филипа Ульянова сын отрок Павел Филиппов 19 лет ... Показать все
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Савельева Елена Павловна
Отец ребёнка: Ульянов Павел Филиппович
1844 О родившихся Гремячка 5 62 19 Елена Павел Филиппов нет Марина Федорова
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Ульянов Павел Филиппович
1846 О родившихся Гремячка 5 64 22А Тимофей Павел Филиппов нет Марина Никифорова
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Ульянов Павел Филиппович
1852 О родившихся Гремячка 5 70 33 Федор Павел Филиппов нет Марина Никифорова
Смерть
1888
1888 О умерших Кульга+Гремячка 4 176 497 Марина Никифорова 80 Павел Филиппов 1808