Кощеев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1787 ст.
Отец: Кощеев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Кощеева Мавра Федорова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кощеев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Кощеева Мавра Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Мавра Федорова
Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно