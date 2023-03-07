Кощеев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеев Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1787 ст.

Отец: Кощеев Иван Иванович

Мать: Кощеева Марина Игнатьевна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кощеев Исак Васильевич

Мать ребёнка: Кощеева Мавра Федорова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кощеев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Кощеева Мавра Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Мавра Федорова

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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