Чумаков Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чумакова Людмила Александровна
Любань, Любанское городское поселение, Тосненский район, Ленинградской области
Бракосочетание
Неизвестно