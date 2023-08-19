Чумаков Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумаков Владимир Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чумакова Людмила Александровна

Любань, Любанское городское поселение, Тосненский район, Ленинградской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумакова Людмила Александровна

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