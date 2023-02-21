Козявина Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявина Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Козявин Афанасий Гаврилович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анисья Афанасьевна

Отец ребёнка: Козявин Афанасий Гаврилович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Козявин Игнатий Афанасьевич

Отец ребёнка: Козявин Афанасий Гаврилович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Асфимья Афанасьевна

Отец ребёнка: Козявин Афанасий Гаврилович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Козявин Афанасий Гаврилович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Козявин Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Козявин Афанасий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козявин Афанасий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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