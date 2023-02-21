Козявина Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Козявин Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анисья Афанасьевна
Отец ребёнка: Козявин Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Козявин Игнатий Афанасьевич
Отец ребёнка: Козявин Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Асфимья Афанасьевна
Отец ребёнка: Козявин Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Козявин Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Козявин Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Козявин Афанасий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно