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Лимонов Павел Антонов

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Место рождения

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Лимонов Антон Космин

Мать: Лимонова Ксения Филиппова

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Кощеева Сиклитиния Павловна

Мать ребёнка: Лимонова Ирина Пантелевна

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1812

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лимонова Ирина Пантелевна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Иустиния Павловна

Мать ребёнка: Лимонова Ирина Пантелевна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Георгий

Мать ребёнка: Лимонова Ирина Пантелевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лимонова Зиновия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лимонова Ирина Пантелевна

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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