Лимонов Павел Антонов
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Лимонов Антон Космин
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Кощеева Сиклитиния Павловна
Мать ребёнка: Лимонова Ирина Пантелевна
Рождение ребёнка
1812
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лимонова Ирина Пантелевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Иустиния Павловна
Мать ребёнка: Лимонова Ирина Пантелевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Георгий
Мать ребёнка: Лимонова Ирина Пантелевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858