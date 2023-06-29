Стрыгин Григорий Евстафьевич (Астафьевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1864
Сын: Стрыгин Леонтий Григорьевич
Мать ребёнка: Марфа Трифоновна
Старая Казачья Слобода
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Трифоновна