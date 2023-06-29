Стрыгин Григорий Евстафьевич (Астафьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрыгин Григорий Евстафьевич (Астафьевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1864

Сын: Стрыгин Леонтий Григорьевич

Мать ребёнка: Марфа Трифоновна

Старая Казачья Слобода
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Трифоновна