Гуров Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуров Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуров Александр

Мать ребёнка: Гурова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуров Иван (Василий)

Мать ребёнка: Гурова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурова Наталья

Смерть
Неизвестно