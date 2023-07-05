Гуров Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуров Александр
Мать ребёнка: Гурова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуров Иван (Василий)
Мать ребёнка: Гурова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурова Наталья
Смерть
Неизвестно