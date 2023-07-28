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Сутягин Алексий Васильев

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Сутягин Василий Иванов

Мать: Сутягина Параскева Михайлова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.02.1805

Жена: Сутягина Улита Алексеева

Рождение ребёнка
01.01.1809

Сын: Сутягин Силивестр Алексиев

Мать ребёнка: Сутягина Улита Алексеева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.12.1810

Сын: Сутягин Павел Алексиев

Мать ребёнка: Сутягина Улита Алексеева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.10.1812

Сын: Сутягин Мартирий (Маркелл) Алексиев

Мать ребёнка: Сутягина Улита Алексеева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно