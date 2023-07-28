Сутягин Алексий Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Бракосочетание
03.02.1805
Жена: Сутягина Улита Алексеева
Рождение ребёнка
01.01.1809
Сын: Сутягин Силивестр Алексиев
Мать ребёнка: Сутягина Улита Алексеева
Рождение ребёнка
15.12.1810
Мать ребёнка: Сутягина Улита Алексеева
Рождение ребёнка
20.10.1812
Сын: Сутягин Мартирий (Маркелл) Алексиев
Мать ребёнка: Сутягина Улита Алексеева
Смерть
Неизвестно