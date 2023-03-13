Кляпинина Авдотья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кляпинина Авдотья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Онисья

Отец ребёнка: Кляпининъ Герасимъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1790

Сын: Кляпининъ Александръ

Отец ребёнка: Кляпининъ Герасимъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кляпининъ Маркелъ

Отец ребёнка: Кляпининъ Герасимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кляпининъ Герасимъ

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