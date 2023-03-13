Кляпинина Авдотья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Онисья
Отец ребёнка: Кляпининъ Герасимъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кляпининъ Александръ
Отец ребёнка: Кляпининъ Герасимъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кляпининъ Маркелъ
Отец ребёнка: Кляпининъ Герасимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кляпининъ Герасимъ