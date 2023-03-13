Гордеева Василиса Петрова
Место рожденияСимбирскаго уезду села Шереметева
Дата рождения1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Симбирскаго уезду села Шереметева
Рождение ребёнка
1763
Сын: Гордеевъ Иванъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Василий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордеевъ Василий