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Гордеева Василиса Петрова

Место рождения

Симбирскаго уезду села Шереметева

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Симбирскаго уезду села Шереметева
Рождение ребёнка
1763

Сын: Гордеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеевъ Василий

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