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Ишков Тихон Михайлов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1853

Дата смерти

03.03.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Ишков Михаил Сергеев

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1879

Дочь: Татьяна Тихонова

Мать ребёнка: Ишкова Мелания Яковлева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Дарья Тихонова

Мать ребёнка: Ишкова Мелания Яковлева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.06.1890

Сын: Ишков Петр Тихонов

Мать ребёнка: Ишкова Мелания Яковлева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
03.03.1913
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от старости
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