Ишков Тихон Михайлов
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти03.03.1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Ишков Михаил Сергеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1879
Дочь: Татьяна Тихонова
Мать ребёнка: Ишкова Мелания Яковлева
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Дарья Тихонова
Мать ребёнка: Ишкова Мелания Яковлева
Рождение ребёнка
10.06.1890
Сын: Ишков Петр Тихонов
Мать ребёнка: Ишкова Мелания Яковлева
Смерть
03.03.1913
Причина смерти: от старости