Катерина Лаврентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Петръ Васильевъ
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Петръ Васильевъ
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Симанова Настасья
Отец ребёнка: Петръ Васильевъ
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Петръ Васильевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петръ Васильевъ
Смерть
1783