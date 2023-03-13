Катерина Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Лаврентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Петръ Васильевъ

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Петръ Васильевъ

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Симанова Настасья

Отец ребёнка: Петръ Васильевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Петръ Васильевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петръ Васильевъ

Смерть
1783
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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