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Преснякова Елена Сарбаева

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Сарбаев Сергей Матвеевич

Мать: Сарбаева Евдокия Григорьевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1907

Муж: Пресняков Степан Федорович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.05.1908

Сын: Пресняков Иван Степанович

Отец ребёнка: Пресняков Степан Федорович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1909

Дочь: Антонина Степановна

Отец ребёнка: Пресняков Степан Федорович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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