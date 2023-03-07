Преснякова Елена Сарбаева
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
12.?.1907
Рождение ребёнка
30.05.1908
Сын: Пресняков Иван Степанович
Отец ребёнка: Пресняков Степан Федорович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1909
Дочь: Антонина Степановна
Отец ребёнка: Пресняков Степан Федорович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно