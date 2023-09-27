Смурыгина (Малахова) Варвара Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смурыгина (Малахова) Варвара Иоанновна

Место рождения

Воронежская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1827 г.р.

Мать

Около 1827 г.р.

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Малахов Иоанн Матвеевич

Мать: Малахова Марфа Ларионовна

Воронежская губерния, Российская империя
Место жительства
До 11.11.1870
Орловка, ЗАТО Северск, Томская область
Бракосочетание
Около 1871

Муж: Смурыгин Моисей Фёдорович

Есик, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Место жительства
Неизвестно
Есик, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно
Есик, Енбекшиказахский район, Алматинская область
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