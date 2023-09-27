Смурыгина (Малахова) Варвара Иоанновна
Место рожденияВоронежская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Малахов Иоанн Матвеевич
Воронежская губерния, Российская империя
Место жительства
До 11.11.1870
Орловка, ЗАТО Северск, Томская область
Бракосочетание
Около 1871
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно