Осин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осин Евгений
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Осин Василий
Мать ребёнка: Осина Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Осина Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осин Сергей
Мать ребёнка: Осина Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осин Егор
Мать ребёнка: Осина Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осин Михаил
Мать ребёнка: Осина Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осин Антон
Мать ребёнка: Осина Фекла
Смерть
Неизвестно