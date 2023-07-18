Осин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсин Иван

Осин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осин Евгений

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Осин Василий

Мать ребёнка: Осина Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Осина Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осин Сергей

Мать ребёнка: Осина Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осин Егор

Мать ребёнка: Осина Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осин Михаил

Мать ребёнка: Осина Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осин Антон

Мать ребёнка: Осина Фекла

Смерть
Неизвестно