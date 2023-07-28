Козловский Пётр Данилович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Козловский Степан Филипович
Мать: Анисья Романовна
Отчество по крёстному
Бракосочетание
25.05.1880 ст.
Рождение ребёнка
1885
Сын: Козловский Фёдор Петрович
Мать ребёнка: Козловская Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.02.1887 ст.
Сын: Козловский Семён Петрович
Мать ребёнка: Козловская Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козловская Наталья Петровна
Мать ребёнка: Козловская Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козловская Анна Петровна
Мать ребёнка: Козловская Дарья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно