Козловский Пётр Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозловский Пётр Данилович

Козловский Пётр Данилович

Место рождения

Кухарево, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Козловский Степан Филипович

Мать: Анисья Романовна

Кухарево, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Отчество по крёстному
Бракосочетание
25.05.1880 ст.

Жена: Козловская Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Козловский Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Козловская Дарья Фёдоровна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1887 ст.

Сын: Козловский Семён Петрович

Мать ребёнка: Козловская Дарья Фёдоровна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козловская Наталья Петровна

Мать ребёнка: Козловская Дарья Фёдоровна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козловская Анна Петровна

Мать ребёнка: Козловская Дарья Фёдоровна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно