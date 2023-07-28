Ломаева (Ломаева) Евдокiя Асафова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломаева (Ломаева) Евдокiя Асафова

Место рождения

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1852

Сын: Ломаев Дометiй Асафов

Отец ребёнка: Ломаев Стефан Васильев

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно