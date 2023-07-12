Мелодина Зинаида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелодина Зинаида Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамулло Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Хамулло Юрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамулло Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Хамулло Юрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамулло Юрий Иванович

Смерть
Неизвестно