Сухинина Прасковья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Сухинин Михаил Владимиров
Рождение ребёнка
1886
Сын: Сухинин Евстафий Михайлов
Отец ребёнка: Сухинин Михаил Владимиров
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Сухинин Михаил Владимиров
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Сухинин Михаил Владимиров
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Сухинина (Сухинина) Доросида Михайлова
Отец ребёнка: Сухинин Михаил Владимиров
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Сухинина (Сухинина) Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Сухинин Михаил Владимиров
Смерть
Неизвестно