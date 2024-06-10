Сухинина Прасковья Дмитриева 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухинина Прасковья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухинин Михаил Владимиров

Рождение ребёнка
1880

Сын: Сухинин Егор Михайлов

Отец ребёнка: Сухинин Михаил Владимиров

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Сухинин Евстафий Михайлов

Отец ребёнка: Сухинин Михаил Владимиров

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Сухинин Устин Михайлов

Отец ребёнка: Сухинин Михаил Владимиров

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Сухинин Полкан Михайлов

Отец ребёнка: Сухинин Михаил Владимиров

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Сухинина (Сухинина) Доросида Михайлова

Отец ребёнка: Сухинин Михаил Владимиров

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Сухинина (Сухинина) Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Сухинин Михаил Владимиров

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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