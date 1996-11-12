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Певзнер Михаил Львович
Певзнер Михаил Львович
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Место рождения
Ярославль
, город Ярославль, Ярославская область
Дата рождения
12.11.1996
Пол
Мужской
Отец
Певзнер Лев Александрович
1971 г.р.
Мать
Певзнер (Емельянова) Елена Викторовна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1996
Отец:
Певзнер Лев Александрович
Мать:
Певзнер Елена Викторовна
Ярославль
, город Ярославль, Ярославская область
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