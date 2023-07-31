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(Карцева) Варвара Аксёновна
(Карцева) Варвара Аксёновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1764
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Аксён Тимофеевич
1743 г.р.
Мать
Дарья Захаровна
1745 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец:
Аксён Тимофеевич
Мать:
Дарья Захаровна
Смерть
Неизвестно
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