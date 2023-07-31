(Карцева) Варвара Аксёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карцева) Варвара Аксёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1743 г.р.

Мать

1745 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
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Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Аксён Тимофеевич

Мать: Дарья Захаровна

Смерть
Неизвестно