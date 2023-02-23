Дурасов Артемий (Трифон) Ульянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурасов Артемий (Трифон) Ульянович

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Место рождения

Село Бельщина , Балашевский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1888

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Бельщина , Балашевский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Дурасов Никифор (Трифонович)

Мать ребёнка: не указана

Село Бельщина , Балашевский уезд , Саратовская губерния
Смерть
До 1888
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