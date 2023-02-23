Дурасов Артемий (Трифон) Ульянович
Место рожденияСело Бельщина , Балашевский уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Бельщина , Балашевский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1870
Сын: Дурасов Никифор (Трифонович)
Мать ребёнка: не указана
Село Бельщина , Балашевский уезд , Саратовская губерния
Смерть
До 1888