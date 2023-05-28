Райченко Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.2019
Дочь: Райченко Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Райченко Тетяна Сергеевна
Рождение ребёнка
25.01.2023
Сын: Райченко Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Райченко Тетяна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно