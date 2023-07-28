Белоносова (Зырянова) Марья Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоносова (Зырянова) Марья Димитриева

Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Зырянов Дмитрий Данилов

Мать: Зырянова (ерпалова) Агрипина Михайлова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.02.1833

Муж: Белоносов Евфимий Петров

Рождение ребёнка
04.04.1835

Дочь: Фервуфа Ефимова

Отец ребёнка: Белоносов Евфимий Петров

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1836

Дочь: София Евфимиева

Отец ребёнка: Белоносов Евфимий Петров

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.11.1839

Сын: Белоносов Матфей Ефимов

Отец ребёнка: Белоносов Евфимий Петров

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно