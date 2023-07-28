Белоносова (Зырянова) Марья Димитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Бракосочетание
03.02.1833
Рождение ребёнка
04.04.1835
Дочь: Фервуфа Ефимова
Отец ребёнка: Белоносов Евфимий Петров
Рождение ребёнка
24.09.1836
Дочь: София Евфимиева
Отец ребёнка: Белоносов Евфимий Петров
Рождение ребёнка
14.11.1839
Отец ребёнка: Белоносов Евфимий Петров
Смерть
Неизвестно