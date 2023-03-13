Басалаева (Никитина) Еѵдокія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Никитинъ Давыдъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Басалаевъ Арефій
Отец ребёнка: Басалаевъ Григорій
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
01.11.1894
Муж: Басалаевъ Григорій
Рождение ребёнка
08.07.1895
Сын: Басалаевъ Петръ
Отец ребёнка: Басалаевъ Григорій
хуторъ Покровскій
Рождение ребёнка
01.12.1897
Сын: Басалаевъ Николай
Отец ребёнка: Басалаевъ Григорій
Покровское