Басалаева (Никитина) Еѵдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаева (Никитина) Еѵдокія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Никитинъ Давыдъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Басалаевъ Арефій

Отец ребёнка: Басалаевъ Григорій

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
01.11.1894

Муж: Басалаевъ Григорій

Рождение ребёнка
08.07.1895

Сын: Басалаевъ Петръ

Отец ребёнка: Басалаевъ Григорій

хуторъ Покровскій
Рождение ребёнка
01.12.1897

Сын: Басалаевъ Николай

Отец ребёнка: Басалаевъ Григорій

Покровское
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