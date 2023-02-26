Екатерина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

14.05.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Стефан Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Кодратов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Пётр Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Кодратов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Кодратов

Смерть
14.05.1834
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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