Екатерина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти14.05.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Стефан Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Кодратов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Пётр Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Кодратов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Кодратов
Смерть
14.05.1834
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область