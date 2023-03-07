Огорельцева (Косаткина) Стефанида Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1879 ст.
Рождение ребёнка
14.10.1880 ст.
Дочь: Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Огорельцев Дмитрий Каллинников
Рождение ребёнка
1885
Сын: Огорельцев Лаврентий Дмитриевич
Отец ребёнка: Огорельцев Дмитрий Каллинников
Рождение ребёнка
05.04.1887 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Огорельцев Дмитрий Каллинников
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Огорельцева Анисья Дмитриевна
Отец ребёнка: Огорельцев Дмитрий Каллинников
Рождение ребёнка
1894
Сын: Огорельцев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Огорельцев Дмитрий Каллинников
Рождение ребёнка
07.06.1897 ст.
Дочь: Огорельцева Акилина Дмитриевна
Отец ребёнка: Огорельцев Дмитрий Каллинников
Рождение ребёнка
17.07.1898 ст.
Сын: Огорельцев Илья Дмитриевич
Отец ребёнка: Огорельцев Дмитрий Каллинников
Рождение ребёнка
17.08.1900 ст.
Сын: Огорельцев Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Огорельцев Дмитрий Каллинников
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно