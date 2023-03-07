Огорельцева (Косаткина) Стефанида Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огорельцева (Косаткина) Стефанида Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1879 ст.

Муж: Огорельцев Дмитрий Каллинников

Рождение ребёнка
14.10.1880 ст.

Дочь: Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Огорельцев Дмитрий Каллинников

Рождение ребёнка
1885

Сын: Огорельцев Лаврентий Дмитриевич

Отец ребёнка: Огорельцев Дмитрий Каллинников

Рождение ребёнка
05.04.1887 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огорельцев Дмитрий Каллинников

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Огорельцева Анисья Дмитриевна

Отец ребёнка: Огорельцев Дмитрий Каллинников

Рождение ребёнка
1894

Сын: Огорельцев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Огорельцев Дмитрий Каллинников

Рождение ребёнка
07.06.1897 ст.

Дочь: Огорельцева Акилина Дмитриевна

Отец ребёнка: Огорельцев Дмитрий Каллинников

Рождение ребёнка
17.07.1898 ст.

Сын: Огорельцев Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Огорельцев Дмитрий Каллинников

Рождение ребёнка
17.08.1900 ст.

Сын: Огорельцев Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Огорельцев Дмитрий Каллинников

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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