Михайлищев Алексий Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Михайлищев Михайло
Мать: не указана
Бракосочетание
29.07.1810
Рождение ребёнка
10.12.1810
Дочь: Ульяния Алексиева
Мать ребёнка: Михайлищева Агафья Иванова
Рождение ребёнка
21.04.1813
Дочь: Александра Алексиева
Мать ребёнка: Михайлищева Агафья Иванова
Смерть
Неизвестно