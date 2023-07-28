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Михайлищев Алексий Михайлов

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Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Михайлищев Михайло

Мать: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
29.07.1810

Жена: Михайлищева Агафья Иванова

Рождение ребёнка
10.12.1810

Дочь: Ульяния Алексиева

Мать ребёнка: Михайлищева Агафья Иванова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.04.1813

Дочь: Александра Алексиева

Мать ребёнка: Михайлищева Агафья Иванова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно