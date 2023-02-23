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Еремин Василий Васильевич

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Место рождения

Село Томышево , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Томышево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Романова Дарья Еремина

Мать ребёнка: не указана

Село Томышево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Село Томышево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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