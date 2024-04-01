Белоногов Василий Отст. Солдат Плосского, Р.Ганькина Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоногов Василий Отст. Солдат Плосского, Р.Ганькина Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоногова Мария Иванова

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Белоногов Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Белоногова Мария Иванова

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: (Белоногова) Параскева Васильева

Мать ребёнка: Белоногова Мария Иванова

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Ротова (Белоногова) Ирина Васильева

Мать ребёнка: Белоногова Мария Иванова

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: (Белоногова) Ненила? Васильева

Мать ребёнка: Белоногова Мария Иванова

Смерть
Неизвестно

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