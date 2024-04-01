Белоногов Василий Отст. Солдат Плосского, Р.Ганькина Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоногова Мария Иванова
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Белоногов Тимофей Васильев
Мать ребёнка: Белоногова Мария Иванова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: (Белоногова) Параскева Васильева
Мать ребёнка: Белоногова Мария Иванова
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Ротова (Белоногова) Ирина Васильева
Мать ребёнка: Белоногова Мария Иванова
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: (Белоногова) Ненила? Васильева
Мать ребёнка: Белоногова Мария Иванова
Смерть
Неизвестно