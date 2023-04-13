(Вотякова) Дарья Савинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Вотяков Галактион Харитонов
Отец ребёнка: Вотяков Харитон Григорьев
Рождение ребёнка
1776
Сын: Вотяков Кондратий Харитонов
Отец ребёнка: Вотяков Харитон Григорьев
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна Харитонова
Отец ребёнка: Вотяков Харитон Григорьев
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Варвара Харитонова
Отец ребёнка: Вотяков Харитон Григорьев
Рождение ребёнка
1787
Сын: Вотяков Василий Харитонов
Отец ребёнка: Вотяков Харитон Григорьев
Смерть
Неизвестно