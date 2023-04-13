(Вотякова) Дарья Савинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вотякова) Дарья Савинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Вотяков Галактион Харитонов

Отец ребёнка: Вотяков Харитон Григорьев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1776

Сын: Вотяков Кондратий Харитонов

Отец ребёнка: Вотяков Харитон Григорьев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна Харитонова

Отец ребёнка: Вотяков Харитон Григорьев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Варвара Харитонова

Отец ребёнка: Вотяков Харитон Григорьев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Вотяков Василий Харитонов

Отец ребёнка: Вотяков Харитон Григорьев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно