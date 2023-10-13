Пинчук Николай Александрович
Место рождениядеревня Просмычи, Брагинского района, Полесской области
Дата рождения1925
Дата смерти09.05.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1951
Сын: Пинчук Иван
Мать ребёнка: Пинчук Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
22.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пинчук Мария Алексеевна
Чуртан, Россия
Рождение ребёнка
10.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пинчук Мария Алексеевна
Чуртан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пинчук Мария Алексеевна
Смерть
09.05.1964