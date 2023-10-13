Пинчук Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук Николай Александрович

Место рождения

деревня Просмычи, Брагинского района, Полесской области

Дата рождения

1925

Дата смерти

09.05.1964

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1929 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Пинчук ?

Мать: ?

деревня Просмычи, Брагинского района, Полесской области
Рождение ребёнка
1951

Сын: Пинчук Иван

Мать ребёнка: Пинчук Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
22.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пинчук Мария Алексеевна

Чуртан, Россия
Рождение ребёнка
10.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пинчук Мария Алексеевна

Чуртан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пинчук Мария Алексеевна

Смерть
09.05.1964
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