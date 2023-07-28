(Чуракова) Параскева Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чуракова) Параскева Федорова

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.03.1842

Сын: Чураков Тит Дометiев

Отец ребёнка: Чураков Дометiй Прохоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.08.1843

Дочь: Васса Дометiева

Отец ребёнка: Чураков Дометiй Прохоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.03.1845

Дочь: Ирина Дометiева

Отец ребёнка: Чураков Дометiй Прохоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.08.1846

Сын: Чураков Флор Дометiев

Отец ребёнка: Чураков Дометiй Прохоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.01.1849

Сын: Чураков Ермил Дометiев

Отец ребёнка: Чураков Дометiй Прохоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.02.1851

Сын: Чураков Лев Дометiев

Отец ребёнка: Чураков Дометiй Прохоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно