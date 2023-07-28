(Чуракова) Параскева Федорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1842
Сын: Чураков Тит Дометiев
Отец ребёнка: Чураков Дометiй Прохоров
Рождение ребёнка
15.08.1843
Дочь: Васса Дометiева
Отец ребёнка: Чураков Дометiй Прохоров
Рождение ребёнка
?.03.1845
Дочь: Ирина Дометiева
Отец ребёнка: Чураков Дометiй Прохоров
Рождение ребёнка
17.08.1846
Отец ребёнка: Чураков Дометiй Прохоров
Рождение ребёнка
10.01.1849
Отец ребёнка: Чураков Дометiй Прохоров
Рождение ребёнка
18.02.1851
Сын: Чураков Лев Дометiев
Отец ребёнка: Чураков Дометiй Прохоров
Смерть
Неизвестно